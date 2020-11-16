Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 739 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 48.537.088.677 1,11 Ford Otosan 42.986.475.000 9,01 ASELSAN 42.066.000.000 2,61 Bim Mağazalar 41.927.160.000 7,80 Enka İnşaat 41.216.000.000 0,84 Ereğli Demir Çelik 39.515.000.000 0,98 Garanti Bankası 38.052.000.000 0,63 Turkcell 35.706.000.000 1,76 Akbank 33.332.000.000 0,57 İş Bankası (C) 31.499.790.000 0,49 Türk Telekom 27.755.000.000 2,59 Yapı ve Kredi Bankası 24.834.330.775 0,53 İskenderun Demir Çelik 23.345.000.000 1,07 Tüpraş 22.612.853.760 2,34 Sabancı Holding 22.179.190.730 0,61 Şişe Cam 21.074.912.706 0,97 Arçelik 19.244.739.278 1,52 Vakıflar Bankası 18.825.100.402 0,43 Türk Hava Yolları 16.063.200.000 0,37 Coca Cola İçecek 15.211.372.764 1,77 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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