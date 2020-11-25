??????? Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 887 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|48.613.165.619
|1,11
|Ford Otosan
|44.776.116.000
|9,38
|ASELSAN
|41.906.400.000
|2,60
|Bim Mağazalar
|41.836.080.000
|7,78
|Ereğli Demir Çelik
|41.440.000.000
|1,03
|Enka İnşaat
|40.376.000.000
|0,82
|Garanti Bankası
|38.640.000.000
|0,64
|Turkcell
|34.892.000.000
|1,72
|Akbank
|33.124.000.000
|0,56
|İş Bankası (C)
|30.284.798.100
|0,47
|Türk Telekom
|27.510.000.000
|2,57
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.510.094.878
|0,55
|İskenderun Demir Çelik
|25.201.000.000
|1,15
|Tüpraş
|23.251.422.720
|2,41
|Şişe Cam
|21.871.348.361
|1,00
|Sabancı Holding
|20.954.948.371
|0,58
|Arçelik
|19.771.807.278
|1,56
|Vakıflar Bankası
|18.395.481.928
|0,42
|Türk Hava Yolları
|16.587.600.000
|0,38
|Gübre Fabrikaları
|15.778.160.000
|27,79
- Kaynak: AA
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