Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

31.12.2020 13:37
Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 897 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 897 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding52.594.525.5571,21
Ereğli Demir Çelik52.465.000.0001,30
Bim Mağazalar46.299.000.0008,61
Ford Otosan43.442.658.0009,10
Garanti Bankası43.134.000.0000,71
ASELSAN41.564.400.0002,57
Enka İnşaat41.440.000.0000,84
Akbank35.776.000.0000,61
Turkcell35.574.000.0001,75
İş Bankası (C)31.274.791.5000,48
Türk Telekom30.135.000.0002,81
İskenderun Demir Çelik29.290.000.0001,34
Gübre Fabrikaları28.724.000.00050,59
Tüpraş27.045.273.6002,80
Yapı ve Kredi Bankası26.185.858.9800,56
Sabancı Holding23.403.433.0890,64
Şişe Cam22.269.566.1881,02
Arçelik20.379.962.6631,60
Vakıflar Bankası18.512.650.6020,42
Türk Hava Yolları17.815.800.0000,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koç Holding, Demir Çelik, Piyasa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


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