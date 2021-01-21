Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 3 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|57.198.330.000
|11,98
|Koç Holding
|55.789.757.100
|1,28
|Ereğli Demir Çelik
|53.200.000.000
|1,32
|Enka İnşaat
|46.200.000.000
|0,94
|Bim Mağazalar
|44.689.920.000
|8,31
|Garanti Bankası
|42.084.000.000
|0,70
|ASELSAN
|41.131.200.000
|2,55
|Turkcell
|36.344.000.000
|1,79
|Akbank
|35.932.000.000
|0,61
|İskenderun Demir Çelik
|33.321.000.000
|1,52
|İş Bankası (C)
|31.049.793.000
|0,48
|Türk Telekom
|29.750.000.000
|2,77
|Tüpraş
|26.794.854.400
|2,77
|Yapı ve Kredi Bankası
|26.777.152.570
|0,57
|Şişe Cam
|24.168.758.903
|1,11
|Arçelik
|23.528.856.098
|1,85
|Sabancı Holding
|23.076.968.460
|0,63
|Gübre Fabrikaları
|22.678.600.000
|39,94
|Sasa Polyester
|21.248.000.000
|8,43
|Coca Cola İçecek
|20.095.291.778
|2,34
Kaynak: AA
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