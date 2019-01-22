Son Dakika Haberleri: Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsada Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 2,19 2,59 -15,44 Verusa Holding 15,18 16,06 -5,48 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 2,19 2,59 -15,44
Verusa Holding 15,18 16,06 -5,48
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,19 1,24 -4,03
İhlas Holding 0,31 0,32 -3,13
Şişe Cam 5,70 5,80 -1,72
Coca Cola İçecek 32,98 33,50 -1,55
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,03 3,06 -0,98
Doğan Holding 1,01 1,02 -0,98
Türk Hava Yolları 14,40 14,54 -0,96
Otokar 101,30 102,00 -0,69
Good-Year 3,53 3,55 -0,56
Kerevitaş Gıda 1,78 1,79 -0,56
Gentaş 1,85 1,86 -0,54
Odaş Elektrik 1,96 1,97 -0,51
Arçelik 18,00 18,09 -0,50
Deva Holding 3,45 3,46 -0,29
Tofaş Oto. Fab. 17,87 17,92 -0,28
Kordsa Teknik Tekstil 9,05 9,07 -0,22
Kartonsan 349,50 350,10 -0,17
İndeks Bilgisayar 6,49 6,50 -0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:41 Kaynak: AA

Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Ekonomi
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