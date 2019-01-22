Borsada Değer Kaybeden Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 2,19 2,59 -15,44 Verusa Holding 15,18 16,06 -5,48 ...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|2,19
|2,59
|-15,44
|Verusa Holding
|15,18
|16,06
|-5,48
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,19
|1,24
|-4,03
| İhlas Holding
|0,31
|0,32
|-3,13
|Şişe Cam
|5,70
|5,80
|-1,72
| Coca Cola İçecek
|32,98
|33,50
|-1,55
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,03
|3,06
|-0,98
|Doğan Holding
|1,01
|1,02
|-0,98
|Türk Hava Yolları
|14,40
|14,54
|-0,96
|Otokar
|101,30
|102,00
|-0,69
|Good-Year
|3,53
|3,55
|-0,56
| Kerevitaş Gıda
|1,78
|1,79
|-0,56
|Gentaş
|1,85
|1,86
|-0,54
|Odaş Elektrik
|1,96
|1,97
|-0,51
|Arçelik
|18,00
|18,09
|-0,50
|Deva Holding
|3,45
|3,46
|-0,29
| Tofaş Oto. Fab.
|17,87
|17,92
|-0,28
| Kordsa Teknik Tekstil
|9,05
|9,07
|-0,22
|Kartonsan
|349,50
|350,10
|-0,17
| İndeks Bilgisayar
|6,49
|6,50
|-0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:41 Kaynak: AA
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