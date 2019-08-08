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Borsada değer kaybeden hisseler

4 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Soda Sanayii 5,57 5,78 -3,63 Petkim 3,54 3,64 -2,75 Park Elek.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Soda Sanayii 5,57 5,78 -3,63
Petkim 3,54 3,64 -2,75
Park Elek.Madencilik 2,80 2,87 -2,44
Pegasus 47,72 48,70 -2,01
Çemtaş 4,99 5,08 -1,77
Gentaş 1,35 1,37 -1,46
Galatasaray Sportif 1,47 1,49 -1,34
Garanti Bankası 9,69 9,81 -1,22
Aselsan 17,23 17,44 -1,20
Mavi Giyim 38,96 39,40 -1,12
Ülker Bisküvi 18,60 18,80 -1,06
Şekerbank 0,93 0,94 -1,06
İndeks Bilgisayar 7,94 8,00 -0,75
Alarko GMYO 43,00 43,30 -0,69
Şişe Cam 4,32 4,34 -0,46
Tofaş Oto. Fab. 18,75 18,80 -0,27
Verusa Holding 14,70 14,73 -0,20
Enka İnşaat 5,63 5,64 -0,18
İş Bankası (C) 5,89 5,90 -0,17
Netaş Telekom. 7,25 7,26 -0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Soda Sanayii, Petkim, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:44 Kaynak: AA
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