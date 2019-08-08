Borsada değer kaybeden hisseler
4 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Soda Sanayii 5,57 5,78 -3,63 Petkim 3,54 3,64 -2,75 Park Elek.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:44 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Soda Sanayii
|5,57
|5,78
|-3,63
|Petkim
|3,54
|3,64
|-2,75
|Park Elek.Madencilik
|2,80
|2,87
|-2,44
|Pegasus
|47,72
|48,70
|-2,01
|Çemtaş
|4,99
|5,08
|-1,77
|Gentaş
|1,35
|1,37
|-1,46
|Galatasaray Sportif
|1,47
|1,49
|-1,34
|Garanti Bankası
|9,69
|9,81
|-1,22
|Aselsan
|17,23
|17,44
|-1,20
|Mavi Giyim
|38,96
|39,40
|-1,12
|Ülker Bisküvi
|18,60
|18,80
|-1,06
|Şekerbank
|0,93
|0,94
|-1,06
|İndeks Bilgisayar
|7,94
|8,00
|-0,75
|Alarko GMYO
|43,00
|43,30
|-0,69
|Şişe Cam
|4,32
|4,34
|-0,46
|Tofaş Oto. Fab.
|18,75
|18,80
|-0,27
|Verusa Holding
|14,70
|14,73
|-0,20
|Enka İnşaat
|5,63
|5,64
|-0,18
|İş Bankası (C)
|5,89
|5,90
|-0,17
|Netaş Telekom.
|7,25
|7,26
|-0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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