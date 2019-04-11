Borsada Değer Kazanan Hisseler
19 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 20 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 4,62 4,37 5,72 Hektaş 11,24 10,85 3,59 ...
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:47 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 20 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|4,62
|4,37
|5,72
|Hektaş
|11,24
|10,85
|3,59
|Good-Year
|3,30
|3,22
|2,48
|İhlas Holding
|0,42
|0,41
|2,44
|MLP Sağlık
|12,95
|12,66
|2,29
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,16
|1,14
|1,75
|Vestel
|13,08
|12,89
|1,47
|Mavi Giyim
|36,88
|36,44
|1,21
|Ford Otosan
|50,90
|50,30
|1,19
|Verusa Holding
|22,30
|22,04
|1,18
|Enka İnşaat
|4,96
|4,91
|1,02
|Pegasus
|29,22
|28,94
|0,97
|Bim Mağazalar
|79,00
|78,25
|0,96
|Enerjisa Enerji
|5,44
|5,39
|0,93
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,20
|11,11
|0,81
|Anadolu Efes
|19,42
|19,28
|0,73
|Tekfen Holding
|24,00
|23,88
|0,50
|Türk Telekom
|4,43
|4,41
|0,45
|Türk Hava Yolları
|14,03
|13,97
|0,43
|İş Fin.Kir.
|7,77
|7,75
|0,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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