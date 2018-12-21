Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
23 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğtaş Kelebek Mobilya 1,40 1,51 -7,28 MLP Sağlık 10,80...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,40
|1,51
|-7,28
|MLP Sağlık
|10,80
|11,37
|-5,01
|Göltaş Çimento
|13,73
|14,42
|-4,79
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,55
|2,67
|-4,49
|Gözde Girişim
|2,68
|2,76
|-2,90
|Çemaş Döküm
|0,76
|0,78
|-2,56
|Şok Marketler
|11,05
|11,30
|-2,21
| Enka İnşaat
|4,43
|4,53
|-2,21
| Koza Altın
|50,45
|51,55
|-2,13
|Şişe Cam
|5,23
|5,34
|-2,06
|Koza Madencilik
|7,36
|7,50
|-1,87
|Çemtaş
|6,24
|6,35
|-1,73
|Arçelik
|15,50
|15,77
|-1,71
| Karsan Otomotiv
|1,25
|1,27
|-1,57
|Kartonsan
|338,50
|343,90
|-1,57
|Tüpraş
|119,30
|121,20
|-1,57
|Ülker Bisküvi
|14,77
|15,00
|-1,53
|Enerjisa Enerji
|5,24
|5,32
|-1,50
|İpek Doğal Enerji
|5,37
|5,45
|-1,47
| Coca Cola İçecek
|30,40
|30,82
|-1,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:50 Kaynak: AA
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