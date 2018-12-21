Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

23 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğtaş Kelebek Mobilya 1,40 1,51 -7,28 MLP Sağlık 10,80...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,40 1,51 -7,28
MLP Sağlık 10,80 11,37 -5,01
Göltaş Çimento 13,73 14,42 -4,79
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,55 2,67 -4,49
Gözde Girişim 2,68 2,76 -2,90
Çemaş Döküm 0,76 0,78 -2,56
Şok Marketler 11,05 11,30 -2,21
Enka İnşaat 4,43 4,53 -2,21
Koza Altın 50,45 51,55 -2,13
Şişe Cam 5,23 5,34 -2,06
Koza Madencilik 7,36 7,50 -1,87
Çemtaş 6,24 6,35 -1,73
Arçelik 15,50 15,77 -1,71
Karsan Otomotiv 1,25 1,27 -1,57
Kartonsan 338,50 343,90 -1,57
Tüpraş 119,30 121,20 -1,57
Ülker Bisküvi 14,77 15,00 -1,53
Enerjisa Enerji 5,24 5,32 -1,50
İpek Doğal Enerji 5,37 5,45 -1,47
Coca Cola İçecek 30,40 30,82 -1,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:50 Kaynak: AA

Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Borsa İstanbul, Kelebek Mobilya, Ekonomi
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