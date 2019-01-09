Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
16 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 0,79 0,82 -3,66 İhlas Gayrimenkul 0,98 1,01 -2,97...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|0,79
|0,82
|-3,66
| İhlas Gayrimenkul
|0,98
|1,01
|-2,97
|T.S.K.B.
|0,72
|0,74
|-2,70
|Garanti Bankası
|7,99
|8,19
|-2,44
|Akbank
|5,70
|5,84
|-2,40
|Çelebi
|65,90
|67,45
|-2,30
|Net Holding
|1,79
|1,83
|-2,19
| Aksa Enerji
|2,69
|2,75
|-2,18
|Vakıflar Bankası
|3,72
|3,80
|-2,11
|Doğan Holding
|0,95
|0,97
|-2,06
|Yataş
|4,49
|4,58
|-1,97
|İş GMYO
|1,00
|1,02
|-1,96
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,69
|2,74
|-1,82
|Şişe Cam
|5,33
|5,42
|-1,66
|Sabancı Holding
|7,31
|7,43
|-1,62
|Halkbank
|6,75
|6,86
|-1,60
|Bera Holding
|1,94
|1,97
|-1,52
| İndeks Bilgisayar
|5,85
|5,94
|-1,52
|Mavi Giyim
|30,52
|30,98
|-1,48
|Odaş Elektrik
|1,39
|1,41
|-1,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:47 Kaynak: AA
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