Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 15,82 17,13 -7,65 İpek Doğal Enerji 5,92...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 15,82 17,13 -7,65
İpek Doğal Enerji 5,92 6,15 -3,74
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,02 3,12 -3,21
İhlas Holding 0,31 0,32 -3,13
Koza Madencilik 7,49 7,72 -2,98
Çelebi 58,75 59,95 -2,00
Odaş Elektrik 1,88 1,91 -1,57
Kordsa Teknik Tekstil 8,78 8,92 -1,57
Türk Hava Yolları 14,17 14,39 -1,53
Otokar 100,10 101,50 -1,38
TAV Havalimanları 25,36 25,70 -1,32
Çemaş Döküm 0,78 0,79 -1,27
Koza Altın 55,20 55,85 -1,16
Ege Endüstri 370,80 375,00 -1,12
İhlas Gayrimenkul 0,98 0,99 -1,01
Ford Otosan 55,45 56,00 -0,98
Sasa Polyester 8,22 8,30 -0,96
Şok Marketler 10,56 10,66 -0,94
Zorlu Enerji 1,26 1,27 -0,79
Aksa Enerji 2,82 2,84 -0,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:42 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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