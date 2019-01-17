Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 15,82 17,13 -7,65 İpek Doğal Enerji 5,92...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Verusa Holding
|15,82
|17,13
|-7,65
|İpek Doğal Enerji
|5,92
|6,15
|-3,74
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,02
|3,12
|-3,21
| İhlas Holding
|0,31
|0,32
|-3,13
| Koza Madencilik
|7,49
|7,72
|-2,98
|Çelebi
|58,75
|59,95
|-2,00
|Odaş Elektrik
|1,88
|1,91
|-1,57
| Kordsa Teknik Tekstil
|8,78
|8,92
|-1,57
|Türk Hava Yolları
|14,17
|14,39
|-1,53
|Otokar
|100,10
|101,50
|-1,38
|TAV Havalimanları
|25,36
|25,70
|-1,32
|Çemaş Döküm
|0,78
|0,79
|-1,27
|Koza Altın
|55,20
|55,85
|-1,16
| Ege Endüstri
|370,80
|375,00
|-1,12
|İhlas Gayrimenkul
|0,98
|0,99
|-1,01
| Ford Otosan
|55,45
|56,00
|-0,98
| Sasa Polyester
|8,22
|8,30
|-0,96
|Şok Marketler
|10,56
|10,66
|-0,94
|Zorlu Enerji
|1,26
|1,27
|-0,79
| Aksa Enerji
|2,82
|2,84
|-0,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:42 Kaynak: AA
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