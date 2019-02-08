Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,91 2,01 -4,98 Anel Elektrik 1,95 2,05 -4,88 ...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|1,91
|2,01
|-4,98
|Anel Elektrik
|1,95
|2,05
|-4,88
| Albaraka Türk
|1,65
|1,73
|-4,62
|Bera Holding
|1,99
|2,07
|-3,86
| Tofaş Oto. Fab.
|19,34
|20,10
|-3,78
| Kardemir (D)
|2,30
|2,38
|-3,36
|Ereğli Demir Çelik
|8,31
|8,59
|-3,26
|Şekerbank
|1,23
|1,27
|-3,15
| Hürriyet Gzt.
|0,97
|1,00
|-3,00
|Gersan Elektrik
|3,53
|3,62
|-2,49
| Yapı ve Kredi Bank.
|1,97
|2,02
|-2,48
|Türk Traktör
|35,52
|36,42
|-2,47
|Şok Marketler
|11,19
|11,46
|-2,36
|Park Elek.Madencilik
|2,53
|2,59
|-2,32
|MLP Sağlık
|12,72
|12,94
|-1,70
| Netaş Telekom.
|7,10
|7,22
|-1,66
| Tekfen Holding
|25,08
|25,50
|-1,65
|Gentaş
|1,88
|1,91
|-1,57
|Emlak Konut GMYO
|1,47
|1,49
|-1,34
|Anadolu Efes
|22,20
|22,50
|-1,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:03 Kaynak: AA
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