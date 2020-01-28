Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom. 15,88 16,53 -3,93 Karel Elektronik 18,53 19,15 -3,24 Anadolu Efes 25,02 25,78 -2,95 Odaş Elektrik 1,95 2,00 -2,50 Kardemir (D) 2,89 2,96 -2,36 Tofaş Oto. Fab. 27,28 27,94 -2,36 GSD Holding 1,68 1,72 -2,33 Tat Gıda 7,58 7,76 -2,32 Gözde Girişim 5,15 5,25 -1,90 Kordsa Teknik Tekstil 14,27 14,54 -1,86 TAV Havalimanları 26,80 27,26 -1,69 Bizim Mağazaları 11,95 12,15 -1,65 Mavi Giyim 58,10 59,00 -1,53 Vestel 13,81 14,02 -1,50 Aksa Enerji 4,14 4,20 -1,43 Arçelik 21,34 21,64 -1,39 Otokar 162,30 164,50 -1,34 Akbank 8,43 8,54 -1,29 Sabancı Holding 9,98 10,10 -1,19 Turcas Petrol 3,33 3,37 -1,19

Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)