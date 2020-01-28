Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom.

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom. 15,88 16,53 -3,93
Karel Elektronik 18,53 19,15 -3,24
Anadolu Efes 25,02 25,78 -2,95
Odaş Elektrik 1,95 2,00 -2,50
Kardemir (D) 2,89 2,96 -2,36
Tofaş Oto. Fab. 27,28 27,94 -2,36
GSD Holding 1,68 1,72 -2,33
Tat Gıda 7,58 7,76 -2,32
Gözde Girişim 5,15 5,25 -1,90
Kordsa Teknik Tekstil 14,27 14,54 -1,86
TAV Havalimanları 26,80 27,26 -1,69
Bizim Mağazaları 11,95 12,15 -1,65
Mavi Giyim 58,10 59,00 -1,53
Vestel 13,81 14,02 -1,50
Aksa Enerji 4,14 4,20 -1,43
Arçelik 21,34 21,64 -1,39
Otokar 162,30 164,50 -1,34
Akbank 8,43 8,54 -1,29
Sabancı Holding 9,98 10,10 -1,19
Turcas Petrol 3,33 3,37 -1,19

Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Telekom, Netaş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Volkswagen, Türkiye yatırımını yılın ilk yarısında tamamlayacak
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi 15 Mart'ta yapılacak Uluslararası Tüketici Zirvesi için geri sayım başladı Hamsinin fiyatı 20 TL'den 12 TL'ye düşünce vatandaşlar balıkçılara koştu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 01:04:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]