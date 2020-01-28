Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekom.
|15,88
|16,53
|-3,93
|Karel Elektronik
|18,53
|19,15
|-3,24
|Anadolu Efes
|25,02
|25,78
|-2,95
|Odaş Elektrik
|1,95
|2,00
|-2,50
|Kardemir (D)
|2,89
|2,96
|-2,36
|Tofaş Oto. Fab.
|27,28
|27,94
|-2,36
|GSD Holding
|1,68
|1,72
|-2,33
|Tat Gıda
|7,58
|7,76
|-2,32
|Gözde Girişim
|5,15
|5,25
|-1,90
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,27
|14,54
|-1,86
|TAV Havalimanları
|26,80
|27,26
|-1,69
|Bizim Mağazaları
|11,95
|12,15
|-1,65
|Mavi Giyim
|58,10
|59,00
|-1,53
|Vestel
|13,81
|14,02
|-1,50
|Aksa Enerji
|4,14
|4,20
|-1,43
|Arçelik
|21,34
|21,64
|-1,39
|Otokar
|162,30
|164,50
|-1,34
|Akbank
|8,43
|8,54
|-1,29
|Sabancı Holding
|9,98
|10,10
|-1,19
|Turcas Petrol
|3,33
|3,37
|-1,19
Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)