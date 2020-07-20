Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 3,16 3,32 -4,82 İpek Doğal Enerji 14,75 15,30 -3,59 Doğuş Otomotiv 16,40 16,95 -3,24 Netaş Telekomünikasyon 17,19 17,73 -3,05 Vestel 17,03 17,52 -2,80 Çelebi 77,30 79,20 -2,40 Zorlu Enerji 2,65 2,70 -1,85 TAV Havalimanları 17,33 17,64 -1,76 DO-CO 343,30 349,30 -1,72 Oyak Çimento 8,99 9,13 -1,53 Bizim Mağazaları 19,78 20,08 -1,49 Doğan Holding 2,19 2,22 -1,35 Türk Traktör 98,80 100,10 -1,30 Ereğli Demir Çelik 8,59 8,70 -1,26 Logo Yazılım 90,75 91,90 -1,25 Anadolu Grubu Holding 20,98 21,24 -1,22 Türk Telekom 8,22 8,32 -1,20 MLP Sağlık 20,12 20,36 -1,18 Tekfen Holding 17,14 17,34 -1,15 Arçelik 21,06 21,28 -1,03

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)