Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 3,16 3,32 -4,82 İpek Doğal Enerji 14,75...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 3,16 3,32 -4,82
İpek Doğal Enerji 14,75 15,30 -3,59
Doğuş Otomotiv 16,40 16,95 -3,24
Netaş Telekomünikasyon 17,19 17,73 -3,05
Vestel 17,03 17,52 -2,80
Çelebi 77,30 79,20 -2,40
Zorlu Enerji 2,65 2,70 -1,85
TAV Havalimanları 17,33 17,64 -1,76
DO-CO 343,30 349,30 -1,72
Oyak Çimento 8,99 9,13 -1,53
Bizim Mağazaları 19,78 20,08 -1,49
Doğan Holding 2,19 2,22 -1,35
Türk Traktör 98,80 100,10 -1,30
Ereğli Demir Çelik 8,59 8,70 -1,26
Logo Yazılım 90,75 91,90 -1,25
Anadolu Grubu Holding 20,98 21,24 -1,22
Türk Telekom 8,22 8,32 -1,20
MLP Sağlık 20,12 20,36 -1,18
Tekfen Holding 17,14 17,34 -1,15
Arçelik 21,06 21,28 -1,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Karsan Otomotiv, Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 18:45 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
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23:50
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20:48
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
20:42
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