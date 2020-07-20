Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 3,16 3,32 -4,82 İpek Doğal Enerji 14,75...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|3,16
|3,32
|-4,82
|İpek Doğal Enerji
|14,75
|15,30
|-3,59
| Doğuş Otomotiv
|16,40
|16,95
|-3,24
| Netaş Telekomünikasyon
|17,19
|17,73
|-3,05
|Vestel
|17,03
|17,52
|-2,80
|Çelebi
|77,30
|79,20
|-2,40
|Zorlu Enerji
|2,65
|2,70
|-1,85
|TAV Havalimanları
|17,33
|17,64
|-1,76
|DO-CO
|343,30
|349,30
|-1,72
|Oyak Çimento
|8,99
|9,13
|-1,53
|Bizim Mağazaları
|19,78
|20,08
|-1,49
|Doğan Holding
|2,19
|2,22
|-1,35
|Türk Traktör
|98,80
|100,10
|-1,30
|Ereğli Demir Çelik
|8,59
|8,70
|-1,26
|Logo Yazılım
|90,75
|91,90
|-1,25
| Anadolu Grubu Holding
|20,98
|21,24
|-1,22
|Türk Telekom
|8,22
|8,32
|-1,20
|MLP Sağlık
|20,12
|20,36
|-1,18
|Tekfen Holding
|17,14
|17,34
|-1,15
|Arçelik
|21,06
|21,28
|-1,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 18:45 Kaynak: AA
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