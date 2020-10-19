Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|3,32
|3,53
|-5,95
|Zorlu Enerji
|2,78
|2,91
|-4,47
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,52
|32,78
|-3,84
|Petkim
|4,48
|4,63
|-3,24
|Coca Cola İçecek
|53,05
|54,65
|-2,93
|ARD Bilişim Teknolojileri
|40,22
|41,40
|-2,85
|Migros Ticaret
|42,22
|43,34
|-2,58
|İpek Doğal Enerji
|12,46
|12,79
|-2,58
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,51
|11,78
|-2,29
|Odaş Elektrik
|3,48
|3,55
|-1,97
|Tat Gıda
|11,95
|12,19
|-1,97
|Aygaz
|12,31
|12,55
|-1,91
|Aksa Enerji
|6,72
|6,85
|-1,90
|Netaş Telekomünikasyon
|21,58
|21,98
|-1,82
|Tüpraş
|81,05
|82,45
|-1,70
|Bim Mağazalar
|68,60
|69,70
|-1,58
|Gübre Fabrikaları
|35,06
|35,56
|-1,41
|Türk Traktör
|117,80
|119,40
|-1,34
|Bizim Mağazaları
|16,72
|16,93
|-1,24
|Doğan Holding
|2,43
|2,46
|-1,22
- Kaynak: AA
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