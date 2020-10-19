Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

19.10.2020 18:33
Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 3,32 3,53 -5,95 Zorlu Enerji 2,78 2,91 -4,47 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Net Holding 3,32 3,53 -5,95
Zorlu Enerji 2,78 2,91 -4,47
Alcatel Lucent Teletaş 31,52 32,78 -3,84
Petkim 4,48 4,63 -3,24
Coca Cola İçecek 53,05 54,65 -2,93
ARD Bilişim Teknolojileri 40,22 41,40 -2,85
Migros Ticaret 42,22 43,34 -2,58
İpek Doğal Enerji 12,46 12,79 -2,58
Tümosan Motor ve Traktör 11,51 11,78 -2,29
Odaş Elektrik 3,48 3,55 -1,97
Tat Gıda 11,95 12,19 -1,97
Aygaz 12,31 12,55 -1,91
Aksa Enerji 6,72 6,85 -1,90
Netaş Telekomünikasyon 21,58 21,98 -1,82
Tüpraş 81,05 82,45 -1,70
Bim Mağazalar 68,60 69,70 -1,58
Gübre Fabrikaları 35,06 35,56 -1,41
Türk Traktör 117,80 119,40 -1,34
Bizim Mağazaları 16,72 16,93 -1,24
Doğan Holding 2,43 2,46 -1,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Zorlu Grubu, Net Holding, Alcatel, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

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