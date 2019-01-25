Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 12,41 11,82 4,99 Koza Madencilik 7,59 7,24 4,83 ...

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 12,41 11,82 4,99
Koza Madencilik 7,59 7,24 4,83
Parsan 10,72 10,23 4,79
Mavi Giyim 38,88 37,34 4,12
Tofaş Oto. Fab. 20,00 19,25 3,90
Hektaş 10,32 9,94 3,82
Anel Elektrik 1,87 1,81 3,31
Ülker Bisküvi 18,26 17,68 3,28
Gersan Elektrik 3,61 3,50 3,14
Koza Altın 57,50 55,80 3,05
Şişe Cam 5,89 5,73 2,79
Ford Otosan 59,20 57,70 2,60
Aksa 8,35 8,15 2,45
Yataş 5,07 4,95 2,42
Trakya Cam 3,41 3,33 2,40
ICBC Turkey Bank 6,21 6,07 2,31
Netaş Telekom. 7,39 7,23 2,21
Hürriyet Gzt. 0,98 0,96 2,08
Soda Sanayii 7,36 7,21 2,08
Alarko Holding 2,46 2,41 2,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:43 Kaynak: AA

Madencilik, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi
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