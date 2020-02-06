Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 16,27 14,78 10,08 Karsan Otomotiv 1,87 1,78 5,06 Yapı...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 16,27 14,78 10,08
Karsan Otomotiv 1,87 1,78 5,06
Yapı ve Kredi Bank. 3,15 3,00 5,00
Türk Traktör 62,85 60,15 4,49
Yataş 9,08 8,76 3,65
Kartonsan 488,30 471,40 3,59
Tümosan Motor ve Traktör 7,32 7,07 3,54
Kerevitaş Gıda 3,58 3,47 3,17
Tat Gıda 7,67 7,46 2,82
Trakya Cam 4,05 3,97 2,02
Migros Ticaret 26,70 26,18 1,99
Anadolu Hayat Emek. 7,87 7,73 1,81
Anadolu Cam 4,38 4,31 1,62
Gözde Girişim 5,32 5,24 1,53
Şişe Cam 5,59 5,51 1,45
Kardemir (D) 2,94 2,90 1,38
Odaş Elektrik 2,25 2,22 1,35
Klimasan Klima 22,60 22,30 1,35
Doğuş Otomotiv 12,37 12,21 1,31
Arçelik 21,68 21,42 1,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Vestel, Cam, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:52 Kaynak: AA
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