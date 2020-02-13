Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrik.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrik. 14,91 13,43 11,02
Klimasan Klima 22,62 20,62 9,70
Sasa Polyester 10,39 9,55 8,80
İş GMYO 2,07 1,91 8,38
Hektaş 10,99 10,34 6,29
Ford Otosan 80,70 76,05 6,11
Zorlu Enerji 1,75 1,65 6,06
Vestel 17,50 16,54 5,80
Net Holding 2,50 2,37 5,49
İş Fin.Kir. 4,39 4,19 4,77
Doğuş Otomotiv 12,48 12,02 3,83
Koza Altın 78,00 75,55 3,24
Tofaş Oto. Fab. 27,90 27,08 3,03
Koza Madencilik 11,27 10,95 2,92
Arçelik 20,74 20,24 2,47
Otokar 166,40 162,50 2,40
Vakıflar Bankası 6,42 6,27 2,39
Tümosan Motor ve Traktör 7,25 7,09 2,26
Batı Çimento 3,64 3,56 2,25
Anadolu Cam 4,17 4,09 1,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:44 Kaynak: AA
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