Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 17,86 16,24 9,98 Akçansa 15,45 14,05 9,96 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Alarko GMYO
|17,86
|16,24
|9,98
|Akçansa
|15,45
|14,05
|9,96
|MLP Sağlık
|21,42
|19,49
|9,90
|Trakya Cam
|4,22
|3,84
|9,90
|Zorlu Enerji
|2,69
|2,45
|9,80
|Şişe Cam
|6,49
|5,97
|8,71
|Çimsa
|11,48
|10,64
|7,89
|Soda Sanayii
|7,20
|6,73
|6,98
|Oyak Çimento
|9,87
|9,25
|6,70
|Anadolu Cam
|5,46
|5,12
|6,64
|Ülker Bisküvi
|26,38
|25,08
|5,18
|Emlak Konut GMYO
|2,24
|2,14
|4,67
|Petkim
|4,42
|4,24
|4,25
|Türk Traktör
|87,50
|84,50
|3,55
|Tat Gıda
|10,48
|10,16
|3,15
| Aksa Enerji
|5,99
|5,82
|2,92
|Alarko Holding
|5,89
|5,73
|2,79
|Bim Mağazalar
|71,40
|69,70
|2,44
|Logo Yazılım
|84,55
|82,55
|2,42
| Doğuş Otomotiv
|15,23
|14,89
|2,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 18:55 Kaynak: AA
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