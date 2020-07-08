Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 23,10 21,42 7,84 Aksa 7,97 7,45 6,98 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

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(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 23,10 21,42 7,84
Aksa 7,97 7,45 6,98
Anadolu Grubu Holding 21,64 20,50 5,56
Global Yat. Holding 4,39 4,16 5,53
Türk Traktör 92,00 87,50 5,14
GSD Holding 2,33 2,22 4,95
Aksigorta 7,75 7,45 4,03
Zorlu Enerji 2,79 2,69 3,72
Alarko GMYO 18,50 17,86 3,58
Anadolu Efes 22,98 22,22 3,42
Netaş Telekom. 16,13 15,64 3,13
Doğan Holding 2,40 2,33 3,00
Logo Yazılım 87,00 84,55 2,90
Kardemir (D) 3,27 3,19 2,51
Koza Altın 85,95 84,05 2,26
Trakya Cam 4,31 4,22 2,13
Tekfen Holding 18,38 18,01 2,05
Türk Telekom 8,30 8,14 1,97
Emlak Konut GMYO 2,28 2,24 1,79
Arçelik 19,77 19,45 1,65

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Anadolu Grubu, Aksa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 18:43 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
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