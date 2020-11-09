Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) DO-CO 337,70 307,00 10,00 TAV Havalimanları 15,95 14,50 10,00 Ege Endüstri 1.342,40 1.220,40 10,00 Türk Hava Yolları 10,68 9,71 9,99 Good-Year 7,49 6,81 9,99 Çelebi 82,70 75,20 9,97 Brisa 18,31 16,65 9,97 Pegasus 48,58 44,18 9,96 İş Bankası (C) 5,87 5,44 7,90 Mavi Giyim 41,80 38,76 7,84 Akbank 5,38 5,02 7,17 Garanti Bankası 7,48 6,98 7,16 Oyak Çimento 8,19 7,65 7,06 Ereğli Demir Çelik 11,32 10,59 6,89 Tüpraş 82,30 77,35 6,40 Sabancı Holding 9,49 8,93 6,27 Yapı ve Kredi Bankası 2,47 2,33 6,01 GSD Holding 2,33 2,21 5,43 Alarko Holding 6,56 6,23 5,30 Koç Holding 16,32 15,52 5,15 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Şike kumpası tanığı: F.Bahçe'ye yapılan operasyon 3 ay önceden belliydi

Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'ye hapis cezası verilip tahliye edildi

Şuşa'da kontrolü kaybeden Ermenistan, yenilgiyi kabul etti: Karabağ'ı kaybetmek üzereyiz

BioNTech ve Pfizer'in koronavirüs aşısı 2021'in ilk çeyreğinde piyasada olacak

Koronavirüs nedeniyle tedavi gören İkbal Gürpınar yoğun bakımdan çıktı

Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi

Celta Vigo'da Oscar Garcia dönemi sona erdi

Son Dakika: İlaç devleri Pfizer ve BioNTech'ten müjde! Ürettikleri korona aşısı yüzde 90'dan fazla etkili