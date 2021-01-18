Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aygaz
|16,19
|14,72
|9,99
|Kardemir (D)
|7,27
|6,61
|9,98
|Ford Otosan
|166,40
|151,30
|9,98
|Pınar Süt
|26,80
|24,38
|9,93
|Coca Cola İçecek
|80,30
|74,50
|7,79
|Çemtaş
|17,18
|15,98
|7,51
|Ege Gübre
|242,00
|225,80
|7,17
|Özak GMYO
|5,42
|5,07
|6,90
|Bagfaş
|26,38
|24,72
|6,72
|İhlas Gayrimenkul
|1,47
|1,38
|6,52
|Logo Yazılım
|146,00
|137,50
|6,18
|Aksigorta
|9,99
|9,45
|5,71
|Tofaş Oto Fabrikası
|38,80
|36,72
|5,66
|Ereğli Demir Çelik
|15,95
|15,19
|5,00
|Anadolu Grubu Holding
|29,12
|27,76
|4,90
|İskenderun Demir Çelik
|10,99
|10,51
|4,57
|Anadolu Efes
|27,90
|26,70
|4,49
|TAV Havalimanları
|23,40
|22,40
|4,46
|İş GMYO
|2,60
|2,49
|4,42
|İndeks Bilgisayar
|20,74
|19,90
|4,22
Kaynak: AA
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