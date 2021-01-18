Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aygaz 16,19 14,72 9,99 Kardemir (D) 7,27 6,61 9,98 Ford Otosan 166,40 151,30 9,98 Pınar Süt 26,80 24,38 9,93 Coca Cola İçecek 80,30 74,50 7,79 Çemtaş 17,18 15,98 7,51 Ege Gübre 242,00 225,80 7,17 Özak GMYO 5,42 5,07 6,90 Bagfaş 26,38 24,72 6,72 İhlas Gayrimenkul 1,47 1,38 6,52 Logo Yazılım 146,00 137,50 6,18 Aksigorta 9,99 9,45 5,71 Tofaş Oto Fabrikası 38,80 36,72 5,66 Ereğli Demir Çelik 15,95 15,19 5,00 Anadolu Grubu Holding 29,12 27,76 4,90 İskenderun Demir Çelik 10,99 10,51 4,57 Anadolu Efes 27,90 26,70 4,49 TAV Havalimanları 23,40 22,40 4,46 İş GMYO 2,60 2,49 4,42 İndeks Bilgisayar 20,74 19,90 4,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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