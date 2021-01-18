Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Borsada en çok değer kazanan hisseler

18.01.2021 18:45
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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Aygaz16,1914,729,99Kardemir (D)7,276,619,98Ford...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Aygaz16,1914,729,99
Kardemir (D)7,276,619,98
Ford Otosan166,40151,309,98
Pınar Süt26,8024,389,93
Coca Cola İçecek80,3074,507,79
Çemtaş17,1815,987,51
Ege Gübre242,00225,807,17
Özak GMYO5,425,076,90
Bagfaş26,3824,726,72
İhlas Gayrimenkul1,471,386,52
Logo Yazılım146,00137,506,18
Aksigorta9,999,455,71
Tofaş Oto Fabrikası38,8036,725,66
Ereğli Demir Çelik15,9515,195,00
Anadolu Grubu Holding29,1227,764,90
İskenderun Demir Çelik10,9910,514,57
Anadolu Efes27,9026,704,49
TAV Havalimanları23,4022,404,46
İş GMYO2,602,494,42
İndeks Bilgisayar20,7419,904,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ford Otosan, Coca Cola, Pınar Süt, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi


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