Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) 10.01.2019 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 963.444.947 Garanti Bankası 823.110.
Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) 10.01.2019
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|963.444.947
|Garanti Bankası
|823.110.719
|Akbank
|446.020.038
|ASELSAN
|416.430.260
| Kardemir (D)
|258.883.105
|Petkim
|194.295.263
|Halkbank
|161.367.736
|Vakıflar Bankası
|141.166.207
|Türk Telekom
|126.538.048
|Vestel
|123.436.173
| Koza Madencilik
|120.600.260
|Ereğli Demir Çelik
|102.773.034
| Yapı ve Kredi Bank.
|98.943.605
| İş Bankası (C)
|96.121.213
| Polisan Holding
|87.275.430
|Tüpraş
|84.475.618
|Turkcell
|79.875.194
|Koza Altın
|73.946.990
| Bim Mağazalar
|70.796.444
|TAV Havalimanları
|64.146.164
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:39 Kaynak: AA
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