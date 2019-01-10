Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) 10.01.2019 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 963.444.947 Garanti Bankası 823.110.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) 10.01.2019 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 963.444.947
Garanti Bankası 823.110.719
Akbank 446.020.038
ASELSAN 416.430.260
Kardemir (D) 258.883.105
Petkim 194.295.263
Halkbank 161.367.736
Vakıflar Bankası 141.166.207
Türk Telekom 126.538.048
Vestel 123.436.173
Koza Madencilik 120.600.260
Ereğli Demir Çelik 102.773.034
Yapı ve Kredi Bank. 98.943.605
İş Bankası (C) 96.121.213
Polisan Holding 87.275.430
Tüpraş 84.475.618
Turkcell 79.875.194
Koza Altın 73.946.990
Bim Mağazalar 70.796.444
TAV Havalimanları 64.146.164
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:39 Kaynak: AA

Demir Çelik, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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