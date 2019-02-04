Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 813.557.637 Garanti Bankası 516.602.
Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|813.557.637
|Garanti Bankası
|516.602.657
|Türk Telekom
|419.550.271
|ASELSAN
|353.119.797
|Akbank
|275.333.258
| Kardemir (D)
|264.751.473
| Koza Madencilik
|230.265.812
| İş Bankası (C)
|205.868.352
|Odaş Elektrik
|204.521.001
|Halkbank
|199.822.664
|Petkim
|171.266.366
| ICBC Turkey Bank
|153.304.879
|Vakıflar Bankası
|150.602.216
|Koza Altın
|141.395.100
|Soda Sanayii
|135.967.956
|Tüpraş
|135.886.255
|Emlak Konut GMYO
|123.033.863
|Ereğli Demir Çelik
|109.135.576
| Yapı ve Kredi Bank.
|87.270.819
|Zorlu Enerji
|62.323.296
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:39 Kaynak: AA
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