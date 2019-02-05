Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

35 dakika önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.176.879.749 Türk Hava Yolları 1.060.876.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.176.879.749
Türk Hava Yolları 1.060.876.253
İş Bankası (C) 833.061.517
Kardemir (D) 502.718.916
Vakıflar Bankası 398.494.024
Aselsan 362.942.210
Akbank 359.081.703
Petkim 302.993.345
T. Halk Bankası 272.049.680
Koza Madencilik 235.890.467
Yapı ve Kredi Bank. 221.484.344
Türk Telekom 216.428.575
Koza Altın 170.824.479
Odaş Elektrik 148.019.256
Emlak Konut GMYO 122.251.795
Ereğli Demir Çelik 108.498.987
ICBC Turkey Bank 87.763.341
Şişe Cam 81.529.515
Soda Sanayii 74.734.456
Tüpraş 74.476.435
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:49 Kaynak: AA

Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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