Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
35 dakika önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.176.879.749 Türk Hava Yolları 1.060.876.
Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.176.879.749
|Türk Hava Yolları
|1.060.876.253
| İş Bankası (C)
|833.061.517
| Kardemir (D)
|502.718.916
|Vakıflar Bankası
|398.494.024
|Aselsan
|362.942.210
|Akbank
|359.081.703
|Petkim
|302.993.345
|T. Halk Bankası
|272.049.680
| Koza Madencilik
|235.890.467
| Yapı ve Kredi Bank.
|221.484.344
|Türk Telekom
|216.428.575
|Koza Altın
|170.824.479
|Odaş Elektrik
|148.019.256
|Emlak Konut GMYO
|122.251.795
|Ereğli Demir Çelik
|108.498.987
| ICBC Turkey Bank
|87.763.341
|Şişe Cam
|81.529.515
|Soda Sanayii
|74.734.456
|Tüpraş
|74.476.435
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:49 Kaynak: AA
30 Yıl Önce Oğlunu Terk Eden Kadın, Yıllar Sonra Miras Alabilmek İçin Ortaya Çıktı
Hali Ziyaret Eden Ekrem İmamoğlu Davul ve Zurnalarla Karşılandı
Bursa'da Üretilen Siyah İncir, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı
Dolar Güne 5,21 Seviyelerinde Başladı