Son Dakika Haberleri: Borsada işlem hacmi sıralaması
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsada işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.023.504.654 Türk Hava Yolları 816.153.823 Akbank 315.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.023.504.654
Türk Hava Yolları 816.153.823
Akbank 315.493.436
Petkim 293.618.737
ASELSAN 277.937.295
Halkbank 246.615.335
Vakıflar Bankası 218.362.421
Kardemir (D) 199.424.205
Türk Telekom 195.529.393
İş Bankası (C) 180.093.723
Yapı ve Kredi Bank. 177.245.110
Vestel 155.856.809
İpek Doğal Enerji 152.045.970
Koza Madencilik 137.204.717
Ereğli Demir Çelik 134.923.440
Koç Holding 130.809.071
Tüpraş 111.301.561
Sasa Polyester 91.153.093
Turkcell 77.959.937
Bim Mağazalar 66.006.004
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:36 Kaynak: AA
Akbank, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'cü Hakan Şükür, Türkiye'nin ilgiyle izlediği ortak yayına sessiz kalmadı İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınının reyting sonuçları belli oldu MAK anketi açıklandı! Ortak yayın sonrasında Yıldırım mı yoksa İmamoğlu mu önde?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 20:14:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada işlem hacmi sıralaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]