Borsada işlem hacmi sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.023.504.654 Türk Hava Yolları 816.153.823 Akbank 315.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:36 Kaynak: AA
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.023.504.654
|Türk Hava Yolları
|816.153.823
|Akbank
|315.493.436
|Petkim
|293.618.737
|ASELSAN
|277.937.295
|Halkbank
|246.615.335
|Vakıflar Bankası
|218.362.421
|Kardemir (D)
|199.424.205
|Türk Telekom
|195.529.393
| İş Bankası (C)
|180.093.723
|Yapı ve Kredi Bank.
|177.245.110
|Vestel
|155.856.809
|İpek Doğal Enerji
|152.045.970
| Koza Madencilik
|137.204.717
|Ereğli Demir Çelik
|134.923.440
|Koç Holding
|130.809.071
|Tüpraş
|111.301.561
| Sasa Polyester
|91.153.093
|Turkcell
|77.959.937
|Bim Mağazalar
|66.006.004
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
FETÖ'cü Hakan Şükür, Türkiye'nin ilgiyle izlediği ortak yayına sessiz kalmadı
İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınının reyting sonuçları belli oldu
MAK anketi açıklandı! Ortak yayın sonrasında Yıldırım mı yoksa İmamoğlu mu önde?