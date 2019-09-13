Son Dakika Haberleri: Borsada işlem hacmi sıralaması
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsada işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.492.455.648 Garanti Bankası 1.030.289.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.492.455.648
Garanti Bankası 1.030.289.902
Halkbank 348.670.358
ASELSAN 335.394.952
Petkim 320.365.451
Akbank 297.576.925
Türk Telekom 235.299.156
Koza Madencilik 233.827.076
İş Fin.Kir. 196.114.911
Vakıflar Bankası 182.031.426
İş Bankası (C) 169.629.152
Yapı ve Kredi Bank. 163.070.594
Pegasus 153.545.017
İpek Doğal Enerji 146.407.262
Kardemir (D) 123.455.825
Tüpraş 118.205.321
Netaş Telekom. 110.879.898
Turkcell 100.419.927
Ereğli Demir Çelik 90.422.029
Odaş Elektrik 73.793.406
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İtalya nüfusu azalan köylere yerleşip iş kuranlara 25 bin euro teşvik verecek
Miami Heat'e cinsel içerikli film sitesinden sponsorluk teklifi! Bu sene palamut az çıkınca fiyatı 7'ye katlandı Emlak Konut, Galatasaray ile yollarını ayırıyor! Resmi açıklama geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 20:32:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada işlem hacmi sıralaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]