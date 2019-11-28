Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.416.549.704 ASELSAN 432.537.449 Petkim 412.895.366 Kardemir (D) 310.530.782 Şişe Cam 230.981.309 Netaş Telekom. 187.581.859 Garanti Bankası 185.554.385 Trakya Cam 181.539.289 Turkcell 180.125.652 Tüpraş 150.465.494 Türk Telekom 146.323.714 Afyon Çimento 143.897.029 Soda Sanayii 139.023.184 Akbank 137.051.048 Ereğli Demir Çelik 133.558.600 Pegasus 124.839.782 Koza Madencilik 112.993.312 ICBC Turkey Bank 106.497.496 Emlak Konut GMYO 101.722.723 İş Fin.Kir. 98.994.246

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)