Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.416.549.704
|ASELSAN
|432.537.449
|Petkim
|412.895.366
|Kardemir (D)
|310.530.782
|Şişe Cam
|230.981.309
|Netaş Telekom.
|187.581.859
|Garanti Bankası
|185.554.385
|Trakya Cam
|181.539.289
|Turkcell
|180.125.652
|Tüpraş
|150.465.494
|Türk Telekom
|146.323.714
|Afyon Çimento
|143.897.029
|Soda Sanayii
|139.023.184
|Akbank
|137.051.048
|Ereğli Demir Çelik
|133.558.600
|Pegasus
|124.839.782
|Koza Madencilik
|112.993.312
|ICBC Turkey Bank
|106.497.496
|Emlak Konut GMYO
|101.722.723
|İş Fin.Kir.
|98.994.246