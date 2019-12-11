Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|772.741.203
|Vestel
|455.293.823
|Petkim
|418.625.775
|Pegasus
|345.156.954
|ASELSAN
|291.165.143
|Tüpraş
|244.051.766
|İş Finansal Kiralama
|218.273.638
|Garanti Bankası
|198.642.190
|Emlak Konut GMYO
|168.821.222
|Odaş Elektrik
|160.748.950
|Türk Telekom
|150.519.394
|Koza Madencilik
|145.166.944
|Sasa Polyester
|144.500.289
|Karsan Otomotiv
|141.487.727
|Kardemir (D)
|128.918.783
|Koza Altın
|123.828.696
|Soda Sanayii
|121.411.441
|Ereğli Demir Çelik
|119.828.319
|Akbank
|119.590.745
|İpek Doğal Enerji
|114.320.246