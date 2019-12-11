Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 772.741.203 Vestel 455.293.823 Petkim 418.625.

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Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 772.741.203
Vestel 455.293.823
Petkim 418.625.775
Pegasus 345.156.954
ASELSAN 291.165.143
Tüpraş 244.051.766
İş Finansal Kiralama 218.273.638
Garanti Bankası 198.642.190
Emlak Konut GMYO 168.821.222
Odaş Elektrik 160.748.950
Türk Telekom 150.519.394
Koza Madencilik 145.166.944
Sasa Polyester 144.500.289
Karsan Otomotiv 141.487.727
Kardemir (D) 128.918.783
Koza Altın 123.828.696
Soda Sanayii 121.411.441
Ereğli Demir Çelik 119.828.319
Akbank 119.590.745
İpek Doğal Enerji 114.320.246
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Petkim, Vestel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:38 Kaynak: AA
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