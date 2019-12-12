Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.802.698.670 ASELSAN 682.638.999 Petkim 640.581.267 Garanti Bankası 517.785.337 Emlak Konut GMYO 389.338.408 Kardemir (D) 316.099.670 Tüpraş 304.430.579 Pegasus 292.278.638 Netaş Telekom. 245.934.241 Ereğli Demir Çelik 223.041.232 Doğuş Otomotiv 209.847.427 Akbank 207.205.550 İpek Doğal Enerji 207.061.113 Şişe Cam 171.123.812 Koza Madencilik 160.198.602 Vestel 159.943.092 İş Finansal Kiralama 156.514.228 Vakıflar Bankası 152.038.743 Global Yat. Holding 150.308.493 Turkcell 137.312.290

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)