Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Borsada işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.802.698.670 ASELSAN 682.638.999 Petkim 640.581.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.802.698.670
ASELSAN 682.638.999
Petkim 640.581.267
Garanti Bankası 517.785.337
Emlak Konut GMYO 389.338.408
Kardemir (D) 316.099.670
Tüpraş 304.430.579
Pegasus 292.278.638
Netaş Telekom. 245.934.241
Ereğli Demir Çelik 223.041.232
Doğuş Otomotiv 209.847.427
Akbank 207.205.550
İpek Doğal Enerji 207.061.113
Şişe Cam 171.123.812
Koza Madencilik 160.198.602
Vestel 159.943.092
İş Finansal Kiralama 156.514.228
Vakıflar Bankası 152.038.743
Global Yat. Holding 150.308.493
Turkcell 137.312.290
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Petkim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:34 Kaynak: AA
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