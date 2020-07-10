Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|2.369.100.433
|Garanti Bankası
|1.311.088.166
|Trakya Cam
|1.286.875.474
|Şişe Cam
|1.244.419.539
|Türk Hava Yolları
|1.186.723.117
|Aselsan
|856.274.671
|Kardemir (D)
|800.692.435
|Odaş Elektrik
|783.905.892
|Karsan Otomotiv
|707.972.325
|Zorlu Enerji
|587.711.412
|Tekfen Holding
|586.360.434
|Ereğli Demir Çelik
|563.880.013
|Petkim
|506.529.654
|T. Halk Bankası
|494.725.799
|Vakıflar Bankası
|476.150.858
|Akbank
|443.216.146
|Turkcell
|441.512.856
|Tüpraş
|350.231.457
|Yapı ve Kredi Bank.
|304.321.313
|Soda Sanayii
|300.732.042
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)