Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.149.262.183
|Emlak Konut GMYO
|2.950.448.154
|Şişe Cam
|2.534.666.785
|Türk Hava Yolları
|2.365.196.085
|Kardemir (D)
|1.824.700.591
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.040.698.988
|Koza Madencilik
|858.686.320
|Odaş Elektrik
|815.465.075
|Akbank
|739.540.276
|Aselsan
|694.436.701
|Gübre Fabrikaları
|640.516.386
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|634.809.833
|Tüpraş
|633.253.083
|Vakıflar Bankası
|597.639.239
|DO-CO
|569.578.969
|Petkim
|562.853.072
|Pegasus
|519.334.560
|İpek Doğal Enerji
|488.041.655
|Turkcell
|473.540.460
|Koza Altın
|457.461.000
- Kaynak: AA
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