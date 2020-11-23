Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 3.149.262.183 Emlak Konut GMYO 2.950.448.154 Şişe Cam 2.534.666.785 Türk Hava Yolları 2.365.196.085 Kardemir (D) 1.824.700.591 Yapı ve Kredi Bankası 1.040.698.988 Koza Madencilik 858.686.320 Odaş Elektrik 815.465.075 Akbank 739.540.276 Aselsan 694.436.701 Gübre Fabrikaları 640.516.386 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 634.809.833 Tüpraş 633.253.083 Vakıflar Bankası 597.639.239 DO-CO 569.578.969 Petkim 562.853.072 Pegasus 519.334.560 İpek Doğal Enerji 488.041.655 Turkcell 473.540.460 Koza Altın 457.461.000 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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