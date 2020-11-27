Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.369.519.660
|Emlak Konut GMYO
|3.342.395.481
|Kardemir (D)
|1.818.632.816
|Petkim
|1.723.670.615
|Tüpraş
|1.343.658.716
|Gübre Fabrikaları
|1.311.193.603
|Türk Hava Yolları
|1.288.516.035
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.105.706.911
|Şişe Cam
|881.167.993
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|712.192.111
|Akbank
|689.413.871
|Odaş Elektrik
|653.320.230
|Halk GMYO
|627.592.246
|Vakıflar Bankası
|563.635.619
|Selçuk Ecza Deposu
|532.149.970
|Pegasus
|496.509.547
|Halkbank
|489.907.440
|Turkcell
|454.118.240
|İş Bankası (C)
|389.788.356
|Oyak Çimento
|371.579.932
- Kaynak: AA
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