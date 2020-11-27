Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 3.369.519.660 Emlak Konut GMYO 3.342.395.481 Kardemir (D) 1.818.632.816 Petkim 1.723.670.615 Tüpraş 1.343.658.716 Gübre Fabrikaları 1.311.193.603 Türk Hava Yolları 1.288.516.035 Yapı ve Kredi Bankası 1.105.706.911 Şişe Cam 881.167.993 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 712.192.111 Akbank 689.413.871 Odaş Elektrik 653.320.230 Halk GMYO 627.592.246 Vakıflar Bankası 563.635.619 Selçuk Ecza Deposu 532.149.970 Pegasus 496.509.547 Halkbank 489.907.440 Turkcell 454.118.240 İş Bankası (C) 389.788.356 Oyak Çimento 371.579.932 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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