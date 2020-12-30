Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Gübre Fabrikaları 3.534.869.722 ASELSAN 2.387.366.198 Garanti Bankası 1.957.266.296 Koza Altın 1.751.969.141 Türk Hava Yolları 1.489.812.979 Halkbank 1.463.232.971 Kardemir (D) 1.292.483.136 Vakıflar Bankası 1.254.479.734 Şişe Cam 1.007.643.097 Odaş Elektrik 981.097.222 Hektaş 863.410.218 Akbank 854.194.168 Pegasus 813.802.233 Emlak Konut GMYO 766.937.729 Ereğli Demir Çelik 714.890.851 Yapı ve Kredi Bankası 706.185.712 Petkim 682.016.012 Turkcell 661.313.166 Otokar 608.538.665 Tüpraş 580.484.828 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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