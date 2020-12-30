Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Gübre Fabrikaları
|3.534.869.722
|ASELSAN
|2.387.366.198
|Garanti Bankası
|1.957.266.296
|Koza Altın
|1.751.969.141
|Türk Hava Yolları
|1.489.812.979
|Halkbank
|1.463.232.971
|Kardemir (D)
|1.292.483.136
|Vakıflar Bankası
|1.254.479.734
|Şişe Cam
|1.007.643.097
|Odaş Elektrik
|981.097.222
|Hektaş
|863.410.218
|Akbank
|854.194.168
|Pegasus
|813.802.233
|Emlak Konut GMYO
|766.937.729
|Ereğli Demir Çelik
|714.890.851
|Yapı ve Kredi Bankası
|706.185.712
|Petkim
|682.016.012
|Turkcell
|661.313.166
|Otokar
|608.538.665
|Tüpraş
|580.484.828
Kaynak: AA
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