Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Gübre Fabrikaları 4.579.968.652 Garanti Bankası 2.094.509.345 Şişe Cam 1.693.881.305 Zorlu Enerji 887.125.202 Türk Hava Yolları 801.785.817 Kardemir (D) 684.261.188 Odaş Elektrik 650.722.822 ASELSAN 633.838.492 Akbank 602.682.349 Yapı ve Kredi Bankası 594.251.860 Koza Altın 543.039.339 Petkim 500.166.054 Ereğli Demir Çelik 493.234.475 Vakıflar Bankası 492.267.164 Turkcell 485.982.416 İş Finansal Kiralama 484.972.662 DO-CO 450.813.645 İş GMYO 448.276.993 Hektaş 439.773.472 Emlak Konut GMYO 387.211.818 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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