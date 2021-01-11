Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Koza Altın 3.596.926.099 Emlak Konut GMYO 2.060.057.266 Garanti Bankası 1.629.646.693 Şekerbank 1.271.094.327 Turkcell 1.211.077.012 Koza Madencilik 1.128.068.109 Petkim 1.052.817.995 Kardemir (D) 983.630.013 Şişe Cam 974.230.899 ASELSAN 945.622.691 Türk Hava Yolları 897.624.982 Gübre Fabrikaları 867.583.992 Tekfen Holding 842.619.872 Otokar 747.699.425 Vakıflar Bankası 744.249.800 Karsan Otomotiv 713.601.375 Doğan Holding 685.866.883 İpek Doğal Enerji 681.368.808 Akbank 668.112.885 Hektaş 615.149.793 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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