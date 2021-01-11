Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Koza Altın
|3.596.926.099
|Emlak Konut GMYO
|2.060.057.266
|Garanti Bankası
|1.629.646.693
|Şekerbank
|1.271.094.327
|Turkcell
|1.211.077.012
|Koza Madencilik
|1.128.068.109
|Petkim
|1.052.817.995
|Kardemir (D)
|983.630.013
|Şişe Cam
|974.230.899
|ASELSAN
|945.622.691
|Türk Hava Yolları
|897.624.982
|Gübre Fabrikaları
|867.583.992
|Tekfen Holding
|842.619.872
|Otokar
|747.699.425
|Vakıflar Bankası
|744.249.800
|Karsan Otomotiv
|713.601.375
|Doğan Holding
|685.866.883
|İpek Doğal Enerji
|681.368.808
|Akbank
|668.112.885
|Hektaş
|615.149.793
Kaynak: AA
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