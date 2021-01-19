Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 3.007.479.655 Doğan Holding 1.916.880.651 Türk Hava Yolları 1.881.999.871 Emlak Konut GMYO 1.811.210.449 Kardemir (D) 1.699.978.657 Garanti Bankası 1.207.203.884 Koza Altın 1.130.525.300 Gübre Fabrikaları 1.006.705.595 Karsan Otomotiv 951.400.390 Petkim 903.191.411 Turkcell 796.983.505 Ereğli Demir Çelik 796.350.754 Tekfen Holding 644.733.628 Pegasus 531.756.414 Akbank 525.287.939 ASELSAN 525.269.210 Yapı ve Kredi Bankası 502.692.774 Arçelik 479.966.294 Tüpraş 477.278.860 Sasa Polyester 465.568.520 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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