Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|3.007.479.655
|Doğan Holding
|1.916.880.651
|Türk Hava Yolları
|1.881.999.871
|Emlak Konut GMYO
|1.811.210.449
|Kardemir (D)
|1.699.978.657
|Garanti Bankası
|1.207.203.884
|Koza Altın
|1.130.525.300
|Gübre Fabrikaları
|1.006.705.595
|Karsan Otomotiv
|951.400.390
|Petkim
|903.191.411
|Turkcell
|796.983.505
|Ereğli Demir Çelik
|796.350.754
|Tekfen Holding
|644.733.628
|Pegasus
|531.756.414
|Akbank
|525.287.939
|ASELSAN
|525.269.210
|Yapı ve Kredi Bankası
|502.692.774
|Arçelik
|479.966.294
|Tüpraş
|477.278.860
|Sasa Polyester
|465.568.520
Kaynak: AA
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