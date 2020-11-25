Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.444 2,10 BIST ANKARA 2.207 -1,12 BIST ANTALYA 1.915 0,31 BIST BALIKESİR 1.739 1,95 BIST BURSA 3.521 0,39 BIST DENIZLI 2.858 -0,21 BIST ISTANBUL 1.389 -0,03 BIST IZMIR 3.038 0,12 BIST KAYSERI 7.383 0,03 BIST KOCAELI 3.090 -0,07 BIST KONYA 2.409 -3,22 BIST TEKIRDAĞ 8.942 -0,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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