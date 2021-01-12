Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|7.342
|1,10
|BIST ANKARA
|2.466
|0,58
|BIST ANTALYA
|2.589
|3,39
|BIST BALIKESİR
|2.266
|0,61
|BIST BURSA
|3.953
|1,45
|BIST DENIZLI
|2.836
|0,25
|BIST ISTANBUL
|1.635
|1,35
|BIST IZMIR
|3.637
|0,17
|BIST KAYSERI
|9.359
|0,17
|BIST KOCAELI
|3.738
|2,01
|BIST KONYA
|3.531
|-0,78
|BIST TEKIRDAĞ
|10.209
|1,59
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi