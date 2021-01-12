Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

12.01.2021 18:53
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA7.3421,10BIST ANKARA2.4660,58BIST ANTALYA2.5893,39BIST BALIKESİR2.2660,61BIST BURSA3.9531,45BIST DENIZLI2.8360,25BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA7.3421,10
BIST ANKARA2.4660,58
BIST ANTALYA2.5893,39
BIST BALIKESİR2.2660,61
BIST BURSA3.9531,45
BIST DENIZLI2.8360,25
BIST ISTANBUL1.6351,35
BIST IZMIR3.6370,17
BIST KAYSERI9.3590,17
BIST KOCAELI3.7382,01
BIST KONYA3.531-0,78
BIST TEKIRDAĞ10.2091,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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