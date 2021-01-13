Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 7.225 -1,59 BIST ANKARA 2.445 -0,86 BIST ANTALYA 2.607 0,69 BIST BALIKESİR 2.314 2,14 BIST BURSA 3.916 -0,93 BIST DENIZLI 2.831 -0,18 BIST ISTANBUL 1.653 1,11 BIST IZMIR 3.596 -1,14 BIST KAYSERI 9.281 -0,84 BIST KOCAELI 3.759 0,55 BIST KONYA 3.764 6,59 BIST TEKIRDAĞ 10.131 -0,77 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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