Son Dakika Haberleri: Borussia Dortmund, sahasında Paderborn ile 3-3 berabere kaldı
Son Dakika Spor Borussia Dortmund, sahasında Paderborn ile 3-3 berabere kaldı - Son Dakika Spor

Borussia Dortmund, sahasında Paderborn ile 3-3 berabere kaldı

6 saat önce

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Paderborn ile 3-3 berabere kaldı.

Borussia Dortmund, sahasında Paderborn ile 3-3 berabere kaldı, System.String[]

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Paderborn ile 3-3 berabere kaldı.


Borussia Dortmund Bundesliga'da 12. haftanın açılış maçında Signal Iduna Park Stadı'nda Paderborn'u konuk etti.


Paderborn, 5. ve 37. dakikalarda Streli Mamba, 43. dakikada da Gerrit Holtman'ın attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.


İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Dortmund, 47. dakikada Jadon Sancho, 84. dakikada Axel Witsel ve 90+2. dakikada Marco Reus ile 3 gol buldu ve karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı.


Böylelikle Borussia Dortmund puanını 20'ye çıkarak maç fazlasıyla 5. sırada bulunurken, Paderborn ise 5 puanla 18. ve son sırada yer aldı.

Borussia Dortmund, Almanya, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:46 Kaynak: AA
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