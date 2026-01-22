"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt - Son Dakika
"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt

22.01.2026 13:25
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan fenomen Bilal Hancı ifadesinde sarsıntılı geçen boşanma sürecinde uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti. Hancı'nın bu sözlerine eski eşi Esin Çepni'den yanıt geldi. Çepni, "Aldatıldım. İzmir'den eskort getirip 1 hafta ev tuttuğunda da ben mağdur değildim. Bana gelen tüm işler tek tek iptal edildi, işsiz bırakıldım. Benim üzerime gelmeyin artık" dedi.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya ünlüsü Bilal Hancı, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Hancı'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifade ortaya çıktı.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ

Hancı, ifadesinde kokain ve MDM maddesi kullandığını kabul etti. Hancı, uyuşturucu kullanmaya 2024 yılında Amsterdam'da başladığını belirterek, "Çok sarsıntılı ve psikolojik süreci ağır olan bir boşanma aşamasından geçiyordum. Bu dönemde Amsterdam'da kokain ve MDM maddesini temin ederek uyuşturucu maddeye başladım" dedi.

ESİN ÇEPNİ: ALDATILDIM, ESKORT GETİRDİ

Bilal Hancı'nın bu sözlerine eski eşi Esin Çepni yanıt verdi. Çepni, "Aldatıldım. İzmir'den eskort getirip 1 hafta ev tuttuğunda da ben mağdur değildim. Domine ettiği sosyal medya ve çalıştığım ajansın sahibi arkadaşın beni afaroz etti. Bana gelen tüm işler tek tek iptal edildi, işsiz bırakıldım. Benim üzerime gelmeyin artık." diyerek isyan etti.

