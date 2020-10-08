Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan sanığa 15 yıl hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, sanık Ali Karadeniz, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu. Müşteki S.K. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın boşanma aşamasında olduğu eşi S.K'yi husumet nedeniyle bıçakla yaraladığını belirterek, "eşi kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı, esasa ilişkin savunmasında, müvekkilinin, eşi ile o dönem boşanma aşamasında olduğunu ve başkasıyla birlikte yaşadığı öne sürülen kadının, sosyal medya hesabından müvekkiline hakaretlerde bulunduğunu iddia etti.

Müştekinin, birlikte yaşadığı iddia edilen O.E. ile bir olup müvekkiline komplo kurduğunu, olay yerine bıçakla geldiğini ve müvekkilinin de yaşanan olayda bıçağı eşinin elinden aldığını savunan avukat, sanığın tahliye ve beraatini talep etti.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık Karadeniz ise diyeceği bir şey olmadığını kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanık Karadeniz'e "eşi kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 15 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Olay

Ali Karadeniz, 30 Eylül 2019'da, Kocasinan ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi S.K'yi yaşanan tartışmanın ardından bıçakla yaralamıştı. Kadın hastanede tedavi altına alınırken, eşi tutuklanmıştı.