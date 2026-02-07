Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adam Müebbet Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adam Müebbet Hapis Cezası Aldı

Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adam Müebbet Hapis Cezası Aldı
07.02.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da Recep Karayiğit, boşanma aşamasındaki eşi Nuran'ı öldürüp ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.

MALATYA'da otomobilde boşanma aşamasındaki eşi Nuran Karayiğit'i öldüren Recep Karayiğit, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 24 Eylül 2024 tarihinde Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Recep Karayiğit ile Nuran Karayiğit arasında otomobilde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Recep Karayiğit, tabancayla eşini göğsünden vurdu. Recep Karayiğit, daha sonra eşini otomobille hastaneye götürüp teslim oldu. Tedaviye alınan Nuran Karayiğit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Recep Karayiğit, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Recep Karayiğit hakkında 'eşini tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Malatya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Recep Karayiğit ile Nuran Karayiğit'in yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, savunmaların ardından Recep Karayiğit'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Nuran Karayiğit'in ailesinin avukatı Abdullah Topuz, "Adalet yerini buldu. Ülkemizin kanayan aralarından biri olan kadın cinayetlerinden artık toplum ve vicdanımız bıkmıştı. Umarım verilen bu ceza herkes için caydırıcı olur ve bir daha böyle acı olaylar karşılaşmak zorunda kalmayız" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Malatya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adam Müebbet Hapis Cezası Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuları haber alamayınca eve girildi Çürümüş halde ölü bulundu Komşuları haber alamayınca eve girildi! Çürümüş halde ölü bulundu
Kızılay’ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı Kurum hemen harekete geçti Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti
Depremin yıl dönümünde duygulandıran buluşma Bakan Kurum ile acılı baba bir araya geldi Depremin yıl dönümünde duygulandıran buluşma! Bakan Kurum ile acılı baba bir araya geldi
Zeynep Sönmez, Katar Açık Tenis Turnuvası’na özel davet aldı Zeynep Sönmez, Katar Açık Tenis Turnuvası'na özel davet aldı
YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu
Endişeleri silen sözler: Deprem bölgesindeki köy konutları en şiddetli sarsıntıya göre yapıldı Endişeleri silen sözler: Deprem bölgesindeki köy konutları en şiddetli sarsıntıya göre yapıldı
Usta oyuncu Nevin Efe hayatını kaybetti Usta oyuncu Nevin Efe hayatını kaybetti
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler

14:03
Türk futbolunda tarihi olay Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takımı taraftarlar devraldı
Türk futbolunda tarihi olay! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı
14:02
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
13:46
Para ödemeden ev sahibi oldu Gerçek sonradan anlaşıldı
Para ödemeden ev sahibi oldu! Gerçek sonradan anlaşıldı
12:47
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı
12:00
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
11:55
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe Ölüme terk edip kaçmışlar
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçmışlar
11:13
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı
11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 14:31:05. #7.11#
SON DAKİKA: Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adam Müebbet Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.