Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adam Müebbet Hapis Cezası Aldı

MALATYA'da otomobilde boşanma aşamasındaki eşi Nuran Karayiğit'i öldüren Recep Karayiğit, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 24 Eylül 2024 tarihinde Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Recep Karayiğit ile Nuran Karayiğit arasında otomobilde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Recep Karayiğit, tabancayla eşini göğsünden vurdu. Recep Karayiğit, daha sonra eşini otomobille hastaneye götürüp teslim oldu. Tedaviye alınan Nuran Karayiğit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Recep Karayiğit, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Recep Karayiğit hakkında 'eşini tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Malatya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Recep Karayiğit ile Nuran Karayiğit'in yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, savunmaların ardından Recep Karayiğit'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Nuran Karayiğit'in ailesinin avukatı Abdullah Topuz, "Adalet yerini buldu. Ülkemizin kanayan aralarından biri olan kadın cinayetlerinden artık toplum ve vicdanımız bıkmıştı. Umarım verilen bu ceza herkes için caydırıcı olur ve bir daha böyle acı olaylar karşılaşmak zorunda kalmayız" dedi.