Boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan mevsimlik işçi Özlem vuruldu - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan mevsimlik işçi Özlem vuruldu

28.06.2022 09:58
Boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan mevsimlik işçi Özlem vuruldu

ISPARTA'da, mevsimlik işçi Özlem Ö. (22), boşanma aşamasında olduğu A.Ö. ile tartıştıktan sonra yanlarına gelen Y.B. tarafından tabancayla vuruldu.

ISPARTA'da, mevsimlik işçi Özlem Ö. (22), boşanma aşamasında olduğu A.Ö. ile tartıştıktan sonra yanlarına gelen Y.B. tarafından tabancayla vuruldu. Özlem Ö., ağır yaralanırken, kaçan 2 şüpheli de yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün Senirkent ilçesine bağlı Garip köyünde meydana geldi. Köyde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Özlem Ö. ile boşanma aşamasındaki eşi A.Ö. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası çiftin yanına gelen Y.B., Özlem Ö.'ye tabancayla ateş açtı. Özlem Ö., ağır yaralanırken, A.Ö. ile Y.B. ise kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Özlem Ö., ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Özlem Ö.'nün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. A.Ö. ve Y.B. ise Afyonkarahisar'da durdurulan araçta yakalanarak, gözaltına alındı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan mevsimlik işçi Özlem vuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan mevsimlik işçi Özlem vuruldu - Son Dakika
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