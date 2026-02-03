Boşanma Aşamasındaki Kadın Cinayeti - Son Dakika
Boşanma Aşamasındaki Kadın Cinayeti

Boşanma Aşamasındaki Kadın Cinayeti
03.02.2026 14:44
Milas'ta boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Özlem Arslan'ın anı görüntüleri ortaya çıktı.

Muğla'nın Milas ilçesinde çalıştığı markete giderken boşanma aşamasındaki kocası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen 38 yaşındaki Özlem Arlas'nın cinayet anına ait görüntüler ortaya çıktı. Sokak arasında park eden araçlar arasında yaşanan cinayette boşanma aşamasındaki kocası tarafından defalarca bıçaklandığı görülen talihsiz kadının imdat çığlıkları ve 'yandım' diye feryat etmesi yürekleri dağladı.

Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Hamdi Mergen Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde çalıştığı markete giden 38 yaşındaki Özlem Arslan boşanma aşamasındaki eşi olduğu belirlenen N.A. isimli kocası tarafından yolda önü kesildi. Yaklaşık 1.5 saat 2 çocuğunun annesini bekleyen N.A. eşinin önünü kesip bir süre konuştuktan sonra onu bıçaklamaya başladı. Çocuklarının anasını defalarca bıçaklayan N.A. talihsiz kadın aldığı bıçak darbelerinden sonra hareketsiz kalıp yere yığılınca bırakıp gitti.

Cinayetin ardından başka bir araçla olay yerinden kaçan şüphelinin, kaçış sırasında üzerindeki kıyafetleri yolda değiştirip bir çöp konteynerine attıktan sonra izini ve üzerindeki cinayet delilerini yok etmeye çalıştığı öğrenildi.

Olaydan sonra güvenlik güçleri tarafından Bodrum Mumcular'da yakalanan katil zanlısının işlediği cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

"İmdat ve 'yandım' çığlıkları her yeri inletti"

Sabahın erken saatlerinde meydana gelen olayda, talihsiz kadının çocuklarının babası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülmesi güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Olayda önce imdat diye çığlıklar atıp çevredekilerden yardım isteyen kadının, kendisini bıçaklayan boşanma aşamasındaki kocasına yapma diye yalvardığı, aldığı bıçak darbelerinin ardından da 'yandım' diye feryat ettiği duyuldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma Aşamasındaki Kadın Cinayeti

