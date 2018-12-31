Son Dakika Haberleri: Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Rizeli Çocuklarla Buluşacak

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Rizeli Çocuklarla Buluşacak

23 dakika önce

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, 5-6 Ocak'ta "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile Rizeli çocuklarla buluşacak.

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Rizeli Çocuklarla Buluşacak, System.String[]
Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, 5-6 Ocak'ta "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile Rizeli çocuklarla buluşacak.


Şirketin açıklamasına göre, tüm Rize halkının davetli olduğu oyun, saat 12.00 ve 14.00'te İsmail Kahraman Kültür Merkezi Küçük Salon'da ücretsiz sahnelenecek.


Rizeli çocuklar ve aileleri, Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncularının sahnelediği "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı hayvan ve doğa sevgisi aşılayan oyun ile eğlenirken öğrenecek.


Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip geleceği korumaya yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008 yılında başlayan, bugüne kadar 550'yi aşkın temsille 170 bini aşkın çocuğa ulaşan ve Türkiye'nin her köşesine gitmeyi hedefleyen Bosch ÇevreÇocuk Tiyatrosu, bu kez Rizeli çocuklarla buluşacak.


Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunma amacıyla Bosch Ev Aletleri, bu anlamlı projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışıyor.


Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan, Türk çocuk edebiyatının en önemli yazarlarından Yalvaç Ural'ın kaleme aldığı ve Sadri Alışık Kültür Merkezi tarafından sahneye konan "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı oyun, önümüzdeki dönemde de on binlerce çocuk ve ailelerine gösterilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:56 Kaynak: AA

Sadri Alışık, Bosch, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ı İstedi Binali Yıldırım, İstanbul'da Rakibi Olan 'Ekrem İmamoğlu'nun Aleyhine Kullanılır' Diye Getirilen Dosyaları Geri Çevirdi

Temizlik Personelinin Çöpte Bulduğu Çuvalın İçinden Kadın Cesedi Çıktı Muharrem İnce'nin "Apoletlerini Sökeceğim" Dediği Orgeneral İsmail Metin Temel, Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 09:19:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Rizeli Çocuklarla Buluşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]