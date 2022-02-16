Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri arasında Kosova Bağımsızlık Günü tartışması - Son Dakika

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik, Konsey'in Hırvat üyesi Zeljko Komsic'in Kosova Bağımsızlık Günü mesajına tepki gösterdi.

Bağımsızlık Günü vesilesiyle Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'ye, Facebook hesabından tebrik mesajı gönderen Komsic, "Bütün Kosova Cumhuriyeti vatandaşlarının Bağımsızlık Günü kutlu olsun. İki dost ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinden cesaret ve mutluluk duyuyoruz. Bosna Hersek ve Kosova Cumhuriyeti arasındaki ekonomik, siyasi ve diğer iş birliklerinin, yakın zamanda ülkelerimizin vatandaşları için de büyük önem taşıyacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Komsic'in Kosova mesajını "sahte devlete tebrik" sözleriyle eleştiren Dodik, "Kosova, Komsic'in umurunda değil, onun tek amacı Sırpları provoke etmek." ifadelerini kullandı.

Kosova savaşı ve bağımsızlığa giden yol

Yugoslavya döneminde Sırbistan Federal Cumhuriyeti'nin bir parçası olan Kosova'ya, 1974'te özerklik verilse de bu karar 1989'da aşırı Sırp milliyetçisi Slobodan Milosevic tarafından iptal edildi.

Yugoslavya'nın dağılma sürecine girmesiyle Kosovalı Arnavutlar yükselen Sırp milliyetçiliğinden tedirgin oldu ve daha sonra ülkenin bağımsızlığında önemli rol oynayacak Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) temellerini attı.

Önce Hırvatistan, ardından Bosna Hersek'teki kanlı çatışmalar, 1998'de Kosova'ya da sıçradı. Sırp polisi ile UÇK arasındaki çatışmalar 1998'de başlarken, Milosevic emrindeki Sırp güçleri Arnavut köylerini basarak sivilleri katletti.

Sırp güçlerinin Kosova'daki saldırıları, 24 Mart 1999'da başlayan ve 78 gün süren operasyon sonucunda NATO'nun Yugoslavya'yı bombalamasıyla son buldu.

Dönemin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından 2005'te Kosova Özel Temsilcisi olarak görevlendirilen Martti Ahtisaari, 2007'de Kosova'nın bağımsız olması gerektiğini belirttiği raporu BM Güvenlik Konseyine sundu. Sırbistan ise "denetimli özerklik" önerisinde bulundu.

Ahtisaari, Planı ve BM'nin 1244 sayılı kararı doğrultusunda Kosova Meclisi 17 Şubat 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etti.