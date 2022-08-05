Namazın ardından dağın ve şehrin savunmasında şehit olanlar için dua eden katılımcılar, şehitlik ve anıta çiçek bıraktı.???????

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta, başkent Saraybosna yakınlarındaki Igman Dağı'nda Sırp birliklerinin düzenlediği operasyonun durdurulması ve dağın savunulmasının 29. yılı dolayısıyla tertip edilen "Bosna Hersek Savunması-Igman 2022" etkinliği için merkezi tören yapıldı.

Kaynak: AA

Toros Dağları, Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Bosna Hersek Savunması-Igman 2022' etkinliğinin merkezi töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.