"Bosna Hersek Savunması-Igman 2022" etkinliğinin merkezi töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
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"Bosna Hersek Savunması-Igman 2022" etkinliğinin merkezi töreni gerçekleştirildi

05.08.2022 16:16

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta, başkent Saraybosna yakınlarındaki Igman Dağı'nda Sırp birliklerinin düzenlediği operasyonun durdurulması ve dağın savunulmasının 29. yılı dolayısıyla tertip edilen "Bosna Hersek Savunması-Igman 2022" etkinliği için merkezi tören yapıldı.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta, başkent Saraybosna yakınlarındaki Igman Dağı'nda Sırp birliklerinin düzenlediği operasyonun durdurulması ve dağın savunulmasının 29. yılı dolayısıyla tertip edilen "Bosna Hersek Savunması-Igman 2022" etkinliği için merkezi tören yapıldı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu program kapsamında?????? Igman Dağı'nda düzenlenen törene katılanlar, savaş yıllarında inşa edilen camide Travnik Müftüsü Ahmed Adilovic'in kıldırdığı cuma namazını eda etti.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Huesin Kavazovic adına alanda bulunan Adilovac, hutbede yaptığı konuşmada, başkent Saraybosna'nın abluka altına girmesinin ve tamamen kuşatılmasının 1993'te İgman'da durdurulduğunun altını çizdi.

Namazın ardından dağın ve şehrin savunmasında şehit olanlar için dua eden katılımcılar, şehitlik ve anıta çiçek bıraktı.???????

"Bosna Hersek Savunması-Igman Dağı 2022" etkinliği, 3 Ağustos'ta Saraybosna'da gerçekleştirilen bir dizi törenle başlamıştı.

Igman savunmasının önemi

Savaş suçlusu Ratko Mladic'in komutasındaki Sırp birlikler, Ağustos 1993'te Igman Dağı'nda operasyon düzenleyerek, başkent Saraybosna'ya girip şehrin diğer yakasındaki Sırp birlikleriyle birleşmeyi hedefledi.

Bosna Hersek'te 1990'lı yıllarda yaşanan savaşın dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Igman savunmasında, Bosna Hersek Cumhuriyeti ordusu galip gelerek Sırp askerler püskürtüldü.

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Kaynak: AA

Toros Dağları, Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Bosna Hersek Savunması-Igman 2022' etkinliğinin merkezi töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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