Bosna Hersek'te 26 yıl önceki derbi dönemin futbolcularıyla yeniden oynandı - Son Dakika
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Bosna Hersek'te 26 yıl önceki derbi dönemin futbolcularıyla yeniden oynandı

08.06.2022 22:24
Bosna Hersek'te 26 yıl önceki derbi dönemin futbolcularıyla yeniden oynandı

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın hemen ardından ülkenin en köklü futbol kulüpleri Zeljeznicar ve Saraybosna'nın karşı karşıya geldiği derbi, 26 yıl sonra dönemin takım oyuncularıyla yeniden oynandı.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın hemen ardından ülkenin en köklü futbol kulüpleri Zeljeznicar ve Saraybosna'nın karşı karşıya geldiği derbi, 26 yıl sonra dönemin takım oyuncularıyla yeniden oynandı.

Başkent Saraybosna'daki Grbavica Stadı'nda oynanan derbi 1-1 berabere tamamlanırken yıllar sonra yeşil sahalara dönen futbolcular renkli görüntüler oluşturdu.

Dönemin unutulmaz futbolcularını tribünleri dolduran yüzlerce kişi yalnız bırakmadı.

Ülkede faaliyet gösteren yardım platformu pomozi.ba iş birliğinde Sporcular Vakfınca düzenlenen karşılaşmanın tüm geliri ise insani yardım faaliyetleri için kullanılacak.

Zeljeznicar ve Saraybosna, savaşın sona ermesinden sonra ilk kez 1996'da karşı karşıya gelmişti.

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Kaynak: AA

Saraybosna, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'te 26 yıl önceki derbi dönemin futbolcularıyla yeniden oynandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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