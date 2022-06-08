Ülkede faaliyet gösteren yardım platformu pomozi.ba iş birliğinde Sporcular Vakfınca düzenlenen karşılaşmanın tüm geliri ise insani yardım faaliyetleri için kullanılacak.

Kaynak: AA

Saraybosna, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bosna Hersek'te 26 yıl önceki derbi dönemin futbolcularıyla yeniden oynandı - Son Dakika

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