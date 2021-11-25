SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te "Devlet Günü" törenlerle kutlandı - Sönmeyen Ateş Anıtı - Son Dakika

Bosna Hersek'te 25 Kasım 1943'te gerçekleştirilen Ulusal Kurtuluş Anti-Faşist Konseyinin (ZAVNOBİH) ilk oturumundan beri kutlanan "Devlet Günü" dolayısıyla başkent Saraybosna'da törenler düzenlendi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, başkentteki Hum Dağı'nda yapılan törendeki konuşmasında, ülkenin farklı zamanlarda farklı zorluklarla karşı karşıya geldiğini belirterek, "Bugün Bosna Hersek için büyük bir gün. Her zaman hatırlanmalı. Bosna Hersek, biz ona inanmaya devam ettiğimiz sürece ayakta kalmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Hum Dağı'nda Bosna Hersek bayrağının göndere çekilmesinin ardından Devlet Günü törenleri, başkentteki Sönmeyen Ateş Anıtı ve Kovaçi Şehitliği'nde devam etti.

Bu arada ülkenin büyük bölümünde törenlerle kutlanan 25 Kasım Devlet Günü, Sırp nüfusun yoğun olduğu Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde "milli bayram" olarak kabul edilmiyor.

25 Kasım 1943'te ne oldu?

Devlet Günü, Bosna Hersek'in Mrkonjic Grad şehrinde 25 Kasım 1943'te düzenlenen ilk ZAVNOBİH oturumundan beri kutlanıyor.

Söz konusu tarihi oturumda, Bosna Hersek'in eski Yugoslavya bünyesindeki 6 cumhuriyetten biri olması kararlaştırılmış ve Orta Çağ dönemindeki Bosna Hersek sınırlarının muhafaza edilmesi güvence altına alınmıştı.

Oturumda, Bosna Hersek'in Müslüman, Sırp ya da Hırvat ülkesi olmadığı; hem Müslüman hem Sırp hem de Hırvatların ülkesi olduğu ve tüm bu halkların eşit sayılacağı kararlaştırılmıştı.